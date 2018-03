'Nederland zoekt toch naar IS-vrouwen in Syrië'

Nederlandse inlichtingendiensten hebben gepraat met Nederlandse vrouwen die naar IS-gebied waren uitgereisd en nu in Koerdische kampen in Noord-Syrië zitten. Dat vertellen familieleden van twee Nederlandse vrouwen aan de Volkskrant.

Als het klopt dat de Nederlandse diensten met de vrouwen hebben gesproken, gaat dat mogelijk in tegen het kabinetsbeleid. Dat komt erop neer dat uitreizigers in crisisgebieden geen bijstand krijgen. Ze moeten zich zelf melden bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Vanaf die plek worden ze door de Koninklijke Marechaussee begeleid naar Nederland.

Naar schatting zitten ongeveer tachtig Nederlandse kinderen in Syrië en Irak.

Pepernoten en pindakaas

Een van de familieleden zegt dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de gesprekken voert, de andere bron noemt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Wel geven beide families dezelfde details over de ontmoeting met mensen van de Nederlandse inlichtingendiensten: die namen pepernoten en pindakaas mee.

Een van de familieleden wil anoniem blijven. De ander is Houssein, de vader van een vrouw die in 2015 met haar 15-jarige zoon naar Syrië vertrok. De zoon kwam bij een bombardement om het leven en in het 'IS-kalifaat' kreeg ze twee dochters. Houssein trok onlangs naar Noord-Syrië op zoek naar zijn dochter en kleindochters. De zoektocht slaagde en zijn dochter vertelde hem over de verhoren door Nederlandse inlichtingendiensten.

Nederland weet precies van wie, wat en waar

In Noord-Syrië hoorde Houssein (hij wil niet met zijn achternaam in de media) ook van een Koerdische functionaris over de Nederlandse verhoren. De bestuurder zegt tegen hem dat Nederland "precies weet van wie, wat en waar".

Afgelopen week maakte de VRT ook al melding van Nederlandse bezoeken aan de kampen. In een reportage vertelt een Belgische IS-vrouw dat er in gevangeniskamp Al-Roj Nederlandse officials zijn gezien.

De MIVD en AIVD geven in de Volkskrant geen commentaar. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt niet te onderzoeken waar uitreizigers zijn. "Wij zijn geen opsporings- of inlichtingendienst, daar zijn wij niet mee bezig", zegt een woordvoerder.