Amerikaanse beurzen opnieuw in het rood door dreigende handelsoorlog

De aandelenbeurzen in New York kregen vandaag opnieuw een forse tik. Beleggers blijven nerveus over een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jones index sloot 1,8 procent lager en staat nu op 23.533.20 punten. De S&P 500 zakte 2,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde zelfs 2,4 procent lager. Daarmee is het voor de Amerikaanse beurzen, na de stevige verliezen van gisteren, de slechtste week in lange tijd.

Bron van de spanningen op de beursvloer is het Witte Huis. Vandaag werden de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht. President Donald Trump schort de extra belasting voorlopig op voor de landen van de Europese Unie, Argentinië, Australië, Canada, Brazilië, Zuid-Korea en Mexico. Met die landen wordt tot 1 mei verder onderhandeld.

De importheffingen op staal en aluminium gingen dus wel in voor China, en daarnaast wil Trump voor 60 miljard dollar aan importheffingen op andere Chinese producten doorvoeren. China kondigde daarop aan met tegenmaatregelen te komen.

Dropbox

Internetbedrijf Dropbox maakte vandaag zijn debuut op de Nasdaq en bleek geen last te hebben van een dreigende handelsoorlog: het aandeel schoot met 35,6 procent omhoog tot een koers van 28,48 dollar. Daarnaast was sportartikelenfabrikant Nike een van de weinige positieve noten.

De olieprijzen stegen omdat Saudi-Arabië liet weten dat de productiebeperkingen mogelijk tot in 2019 worden voortgezet. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder en is nu 65,92 dollar waard. Brent klom 2,3 procent tot 70,48 dollar.

De euro was 1,2359 dollar waard, tegen 1,2357 dollar bij het slot in Europa.