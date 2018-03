Spanje sluit meer Catalaanse separatisten op

Vijf leiders van separatistische Catalaanse partijen zijn opnieuw achter de tralies gezet voor hun betrokkenheid bij het referendum over onafhankelijkheid van vorig jaar. Zij waren op borgtocht vrij, maar mogen hun zaak toch niet in vrijheid afwachten. Het Spaanse hof vreest dat zij doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd, die in de ogen van Madrid illegaal is, of vluchten.

Dat dat vluchtgevaar reëel is bewees een zesde separatist, Marta Rovira van de partij ERC. Zij wachtte de beslissing van de rechter niet af en vertrok vandaag naar Zwitserland.

Rovira volgt de separatisten die kort na het referendum het hazenpad kozen. Onder hen is ook de voormalige leider van Catalonië, Carles Puigdemont. Tegen hem en zijn gevluchte ministers heeft het hof een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Vier separatisten zitten al sinds het referendum van oktober vast.

Door het grote aantal leiders dat vastzit of is gevlucht, is Catalonië stuurloos. De deelstaat heeft geen leider sinds de legale verkiezingen in december, die werden gewonnen door de separatisten.

Het ene drama na het andere

Voormalig regiopresident Puigdemont zag ervan af regiopresident te worden, omdat hij in ballingschap leeft. Hij schoof Jordi Sanchez naar voren, Maar omdat Sanchez gevangen zit, kan ook hij de deelstaat niet leiden. Gisteren werd Jordi Turull aangedragen, maar hij werd vandaag opgepakt.

"De Catalaanse politiek stort zich van het ene drama in het andere", zegt Spanje-correspondent Rop Zoutberg. "Er zijn in Catalonië drie separatistische partijen, die het maar niet met elkaar eens worden. Zij schuiven telkens mensen naar voren tegen wie een juridische procedure loopt. Ze kunnen ervoor kiezen dat niet te doen, maar blijven toch op ramkoers varen. Het is een wanhopig politiek spel, waarbij niemand wat opschiet."

Demonstraties

In verschillende Catalaanse steden wordt geprotesteerd tegen de "repressie door de staat". In Barcelona zijn volgens de gemeente 10.000 demonstranten op de been. De politie heeft er charges uitgevoerd, schrijft dagblad El Mundo.