Donorwet naar de Koning voor een handtekening

De nieuwe Donorwet is in de ministerraad besproken. Dat betekent dat een volgende belangrijke stap is gezet op weg naar inwerkingtreding van de wet waarmee je automatisch donor bent als je geen keus maakt.

Hierna gaat de wet naar de Koning voor een handtekening. Dan komt de wet weer terug op het ministerie van Volksgezondheid en volgt plaatsing in het Staatsblad en de Staatscourant. "Dat zal nog een dag of tien duren", denkt minister Bruins.

Het geld dat hij nodig heeft om de wet in te voeren heeft hij nog niet in de begroting staan, maar dat komt er wel. "Dat moet gewoon als een wet door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen", zegt Bruins.