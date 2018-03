Vertraging nieuwe Donorwet wekt argwaan

De voorzitter van de Eerste Kamer Broekers-Knol wil duidelijkheid van het kabinet over de voortgang van de nieuwe Donorwet. De wet is namelijk nog steeds niet ondertekend door het kabinet, is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad en is daarmee nog niet officieel.

In de Eerste en Tweede Kamer zetten sommige partijen vraagtekens bij deze verlate publicatie. De Partij voor de Dieren vraagt zich openlijk af of het kabinet wil voorkomen dat er op de valreep nog een referendum wordt gehouden over de nieuwe Donorwet. De wet is na veel discussie met een nipte meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen.

Kritisch

"Realiseert u zich dat door de verlate publicatie het organiseren van een wettelijk toegestaan raadgevend referendum gehinderd wordt?", vraagt Kamerlid Arissen van de Partij voor de Dieren aan minister Bruins voor Medische Zorg. Ook de SP is kritisch en wil dat de wet van D66-Kamerlid Dijkstra snel ondertekend wordt.

Het kabinet is bezig met de afschaffing van het raadgevend referendum, maar dat is nog niet helemaal rond. Dit betekent dat in principe nog referenda gehouden zouden kunnen worden. Als de wet officieel in het Staatsblad staat, krijgen tegenstanders tien weken de tijd om 10.000 handtekeningen te verzamelen.

Tijdrekken

Het kabinet ontkent dat er sprake is van tijdrekken. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het vaker voorkomt dat het een paar weken duurt voordat het kabinet zijn handtekening zet.

De afschaffing van het raadgevend referendum staat eind april, begin mei gepland. Als de Donorwet voor die tijd in het Staatsblad staat, is het nog mogelijk een referendum erover aan te vragen, maar het wordt wel krap.