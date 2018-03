PVV verliest zetel in Rotterdam, Denk krijgt er vier

Denk heeft in Rotterdam een zetel meer gekregen en krijgt 4 plekken in de gemeenteraad. Dat blijkt nu alle stemmen zijn geteld. De PVV moet het met een zetel minder doen en mag 1 raadslid installeren. Die verschuiving komt door de verdeling van de restzetels.

Voor de rest komen de uitslagen overeen met de voorlopig uitslag van woensdagavond. Leefbaar Rotterdam blijft de grootste partij met 11 zetels. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks kregen elk 5 zetels. CDA, Nida en SP krijgen twee plekken in de raad. CU/SGP, PvdD en 50plus hebben ieder 1 zetel.

Opvallend is dat de landelijke partijleider van Denk, Tunahan Kuzu, veel meer stemmen heeft gekregen dan de lijsttrekker in Rotterdam. Kuzu was lijstduwer en kreeg 6614 stemmen, terwijl lijsttrekker Stephan van Baarle er 3460 kreeg. Kuzu komt dus in de gemeenteraad, tenzij hij daarvan afziet.

Bekijk hieronder de definitieve uitslag in Rotterdam, klik op coalitiemaker om zelf te bekijken welke coalitie mogelijk is. Bij % staat het percentage stemmen per partij. (voor de app gebruiker, klik op de afbeelding).