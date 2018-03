OVV bekijkt vier jaar na MH17 vliegen boven conflictgebieden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoeken hoe het ervoor staat met vliegen boven conflictgebieden.

In het onderzoek naar de vliegramp met de MH17 in Oekraïne in 2014 deed de raad aanbevelingen voor het vliegen boven gebieden waar conflicten woeden.

Die waren gericht aan staten, luchtvaartmaatschappijen, de luchtvaartorganisatie IATA en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie ICAO en zijn lidstaten.

Dreigingsinformatie

De raad wil weten welke maatregelen de partijen hebben getroffen op het gebied van luchtruimbeheer en het delen van dreigingsinformatie.

Zo wilde de OVV dat staten luchtvaartmaatschappijen verplichten om risicoanalyses te maken van het vliegen boven conflictgebieden.

Ook beval de raad alle luchtvaartmaatschappijen aan om minimaal jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over gekozen vliegroutes.