Gevaren uit Oost, West en Zuid staan centraal op EU-top

De Russen

De leiders zijn van plan om de Russen een forse veeg uit de pan te geven. "Het gebruik van chemische wapens is absoluut onacceptabel", zo staat in de ontwerpconclusies. Er komen nog geen nieuwe sancties, omdat ze de Russen de gelegenheid willen geven om zich tegen de beschuldigingen te verweren. Maar als het antwoord niet voldoende is, komen er op een later tijdstip nieuwe maatregelen.

Facebook

De Franse president Macron wil het vooral hebben over het lek bij Facebook, waardoor meer dan 50 miljoen profielen zijn buitgemaakt door het Britse bedrijf Cambridge Analytica. De Fransen willen een scherpe veroordeling. Waarschijnlijk wordt besloten om in mei in Sofia verder te praten over hoe de burgers beter beschermd kunnen worden tegen dit soort lekken.

Turkije

Na het weekend is er een top van de EU met Turkije. Bij die top, waar alleen Juncker en Tusk namens de Unie aanwezig zullen zijn, gaat het vooral over de vluchtelingendeal en de onderhandelingen over het lidmaatschap van de EU. Die vluchtelingendeal gaat wel door, waarbij Turkije de komende tijd nog drie miljard euro krijgt. Geld dat moet worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen in de kampen. Er is alleen gedoe over wie dat geld moet betalen. Nederland vindt dat het geld uit de Europese begroting moet komen, terwijl de Europese Commissie vindt dat lidstaten ook een deel van de rekening moeten betalen.

Belastingen

En verder gaat het over belastingen. Gisteren presenteerde de Europese Commissie nieuwe plannen om grote internetbedrijven belasting te laten betalen.