'Waarschijnlijk geen Amerikaanse importtarieven voor EU-staal'

Er komt waarschijnlijk geen Amerikaans importtarief op staal en aluminium uit de EU. Dat zegt Eurocommissaris Malmström in het Europees Parlement. Zij was de afgelopen dagen in Washington om te pleiten voor een uitzondering op de importtarieven die president Trump drie weken geleden aankondigde. Ze wil daarmee voorkomen dat Europees aluminium en staal een stuk duurder en onaantrekkelijker worden. Malmström zegt er wel bij dat ze nog op een officieel besluit van president Trump wacht.

De Eurocommissaris sprak in Washington met de Amerikaanse minister van economie Ross. Ze bestreed daar de redenering van Trump dat staal uit de EU een gevaar is voor de Amerikaanse veiligheid. Bovendien, zegt Malmström, verkoopt de EU zijn staal niet tegen dumpprijzen op de Amerikaanse markt, zoals China.

Zonder deal toch tegenmaatregelen

Ross zou Malmström hebben toegezegd dat hij er bij Trump voor gaat pleiten om de EU op de uitzonderingenlijst te zetten. Op die lijst staan ook al Canada en Mexico. Malmström verwacht dat Trump vanmiddag of vanavond nieuwe uitzonderingen aankondigt en dat de EU dan op de lijst staat.

Gebeurt dat niet, dan zal de Europese Unie alsnog tegenmaatregelen nemen. Malmström zal Trumps importtarieven aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie WTO en zal daarnaast ook importtarieven invoeren. Europese tarieven op onder meer Amerikaanse bessen, pindakaas en sinaasappelsap moeten dan Trump onder druk zetten om zijn eigen staaltarieven weer in te trekken.

Europese staal- en aluminiumbedrijven maken zich grote zorgen over de importtarieven van Trump. Het zou moeilijker worden om staal naar de VS te exporteren. Daarnaast vrezen ze dat het Chinese staal, dat nu nog in Amerika wordt verkocht, op de Europese markt belandt.