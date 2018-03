Meeste vrachtwagens leeggeroofd in Venlo

Het aantal ladingdiefstallen uit vrachtwagens is vorig jaar licht gestegen. De politie registreerde 237 diefstallen, tegenover 232 in 2016.

In de Jaarrapportage Transportcriminaliteit staat dat vorig jaar de meeste ladingdiefstallen in Venlo waren. Dat gebeurde vooral in het industriegebied Trade Port West en op de parkeerplaats Venlose Heide langs de A67. Volgens de politie komt dat mogelijk doordat Venlo dicht bij de Duitse grens ligt, maar daarvoor is geen hard bewijs.

Roemeense methode

De opvallendste ladingdiefstallen waren met de zogeheten Roemeense methode, waarbij dieven hun buit uit een rijdende vrachtwagen overladen in een ander voertuig. In juli werden vijf Roemenen opgepakt, omdat ze op deze manier bijna duizend iPhones zouden hebben gestolen. Vorige week zijn ze veroordeeld tot celstraffen van 14 en 15 maanden. De rechter strafte ze alleen voor het bezit van de gestolen telefoons en niet voor de diefstal, omdat daarvoor onvoldoende bewijs was.

Een Roemeen die in oktober werd opgepakt omdat hij probeerde de lading uit een rijdende vrachtwagen te stelen, is begin deze maand veroordeeld tot 1 jaar cel.

Het aantal gestolen vrachtwagens daalde vorig jaar licht, van 106 naar 95. Wel steeg het aantal vrachtwagens dat met lading erbij werd gestolen van 25 naar 34.

Aangifte met één telefoontje

Om transportcriminelen beter en sneller op te kunnen sporen, opende de politie op 15 mei een centraal aangifteloket, waar chauffeurs en transportondernemers telefonisch aangifte kunnen doen. Van alle aangiftes van vorig jaar kwam een vijfde binnen via dat loket. De politie noemt dat een goed resultaat voor het eerste jaar, maar roept ondernemers op om er nog vaker gebruik van te maken.