Cel na diefstal uit rijdende vrachtwagen

De vijf verdachten werden na de diefstal opgepakt op een vakantiepark in Otterlo. Ze hadden de lading iPhones in bezit, en ook gereedschap om een vrachtwagen open te slijpen. Volgens de rechter is dat niet genoeg bewijs om vast te stellen dat zij de diefstal gepleegd hebben.

Volgens de rechtbank zat er relatief veel tijd tussen de diefstal en de aanhouding. Verder was de telefoon van een van de verdachten in de buurt tijdens de diefstal, maar die telefoon werd ook door anderen gebruikt. "Het is dus niet uit te sluiten dat een ander met deze telefoon bij de diefstal was", citeert Omroep Gelderland uit het vonnis.

Bij het vakantiepark werden ook twee anderen gezien, die geen verdachten zijn in deze zaak. Op basis van informatie uit Roemeniƫ kan de rechter niet uitsluiten dat die twee, en niet de vijf die voor de rechter stonden, de diefstal hebben gepleegd.

Celstraffen

Vier van de verdachten moeten dus voor het bezit van 960 gestolen telefoons 15 maanden de cel in.

De vijfde verdachte kreeg een maand minder celstraf, omdat journalisten foto's van zijn aanhouding hebben gemaakt. De man is op die foto's te herkennen. "De foto's zullen nog lang, zo niet zijn hele leven, op internet terug te vinden zijn", aldus het vonnis. Vanwege die schending van zijn privacy kreeg hij 14 maanden cel.