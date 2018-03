Tot diep in de nacht door, zo tellen ze jouw stem

Er zijn voorbeelden dat het mis is gegaan bij tellingen. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zijn er duizenden stemmen 'verdwenen', bleek uit onderzoek van de Stichting Politieke Academie.

Zoiets kan op lokaal niveau grote gevolgen hebben. Zeker in gemeenten met weinig inwoners kan door een telfout veel sneller iemand in de raad belanden dan dat iemand een Kamerzetel verdient bij de landelijke verkiezingen.

Tellen in Ahoy

Veel gemeenten waren teleurgesteld dat ook bij de raadsverkiezingen vandaag er met de hand wordt geteld. Het is tijdrovend en niet meer van deze tijd, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een mogelijk alternatief is stemmen per computer, maar tegenstanders wijzen op het risico van hackers die de uitslag beïnvloeden.

In een twintigtal gemeenten wordt overigens wel op een nieuwe manier geteld. Daar worden vanavond de stemmen per partij opgeteld en morgen, op een centrale plek, de stemmen per kandidaat. Dat wordt bijvoorbeeld in Ahoy Rotterdam gedaan.

Maar in de overige ruim 300 gemeenten wordt er op de oude manier geteld. Een voor een, met de hand en soms tot diep in de nacht. Totdat de hele klus klaar is.