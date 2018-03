Michelle en Noa vertellen waarom zij stemmenteller zijn

Goed tellen

Kan iedereen dan stemmenteller zijn? "Je moet minstens 18 jaar zijn", vertelt Noa. Het is één van de weinige vereisten om in een stembureau te werken. Ook moet je minimaal mbo-geschoold zijn, nauwkeurig en betrouwbaar zijn en wonen in de buurt van het stembureau. Michelle kreeg een cursus voor ze bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in het stembureau mocht werken. "Je leert bijvoorbeeld wanneer een ID-kaart geldig is."

De gouden tip voor toekomstige stemmentellers: "Rustig aan doen. Je weet dat je toch wel lang bezig bent met tellen", vertelt Michelle. "En probeer goed te tellen anders moet je hele partijen opnieuw doen."