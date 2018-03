Over twaalf dagen gaan we stemmen, maar wie gaat er tellen?

Referendum

Nijmegen bijvoorbeeld heeft dit keer 580 tellers nodig. Bij gewone gemeenteraadsverkiezingen zijn dat er 'maar' 251. Het lijkt te gaan lukken, mede doordat de gemeente op allerlei manieren heeft gezocht. "Via social media, traditionele kanalen en mensen die eerder stemmenteller zijn geweest", zegt woordvoerder Broeksteeg. "We hebben nog twee weken te gaan. We verwachten dat het wel gaat lukken."

Ook Eindhoven zet twee tellers extra in per stembureau. Uiteindelijk zijn er 280 tellers nodig. Die zijn nog niet allemaal gevonden, maar volgens een woordvoerder 'melden zich elke dag mensen aan'.

Dordrecht heeft normaal ongeveer 125 tellers nodig; dit keer 252, vanwege het referendum. Uitzendbureau Timing helpt hen bij het vinden van deze mensen. Het bureau moet in totaal 630 tellers leveren aan vier gemeenten. We hebben er al 467 geworven, en 80 zijn nog in behandeling, aldus woordvoerder Anique van Brussel. Minister Ollongren deed vandaag een oproep: "Ga niet alleen stemmen, maar ga ook vooral tellen."