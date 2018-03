Mannen verdienen meer dan vrouwen in top publieke omroepen

Mannen in de top van de publieke omroepen verdienen meer dan hun vrouwelijke collega's. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Mannelijke medewerkers in de hogere loonschalen krijgen 5 tot 6 procent meer betaald dan vrouwen.

Mogelijk is het verschil in werkelijkheid nog groter dan in het onderzoek naar voren komt: in het rapport is het personeel in de allerhoogste cao-schaal niet meegenomen. Daardoor zijn bijvoorbeeld de inkomens van bestuursvoorzitters buiten beschouwing gebleven, net als die van bekende freelance-presentatoren. Deze posities worden vrijwel allemaal bekleed door mannen.

In lagere salarisklassen verdienen vrouwen evenveel of enkele procenten meer dan hun mannelijke collega's. De NPO zegt dat dat de omroepen landelijk gezien bovengemiddeld goed op het gebied van gelijke beloningen scoren.

Veel werk aan de winkel

Het onderzoek werd al in november gedaan, maar is nu pas naar buiten gebracht. In totaal is ruim driekwart van het personeel in de cijfers meegenomen. De echte grootverdieners zijn niet meegeteld, terwijl de aanleiding voor het onderzoek de ophef over de loonkloof in de top van de BBC was.

Volgens de NPO komt dit doordat niet alle omroepen informatie hebben aangeleverd vanwege privacyredenen. Daarnaast zou de groep van dertien medewerkers in de hoogste loonschaal statistisch te klein te zijn om er zinnige uitspraken over te doen.

De organisatie zegt dat er nog veel werk aan de winkel is. Het streven is om "zowel de ongelijkheid in beloning als de ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle salarisklassen tot nul terug te dringen". Vrouwen moeten daarbij meer ruimte krijgen om door te stromen naar hogere salarisklassen, meldt de NPO.