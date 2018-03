Xi bij afsluiting Volkscongres: 'China zal geen centimeter prijsgeven'

Eerder op het congres werd besloten dat Xi levenslang president kan blijven. Daarmee kwam een eind aan het grondwetsartikel uit 1982, dat bepaalde dat de president maximaal twee termijnen van vijf jaar mag aanblijven.

In dat opzicht is het congres historisch te noemen, zegt De Vries. "China is weer teruggegaan naar één sterke man aan het roer, die dat ook nog eens kan blijven zolang als hij wil. Dat is een grote verandering, waar men zich hier in China over het algemeen nog geen grote zorgen over maakt."

Die zorgen liggen wel op de loer, want op het congres is een commissie van staatstoezicht ingesteld met verregaande bevoegdheden. "Critici vrezen dat daar weer politieke vervolgingen uit voortkomen, maar daar hoor je vandaag niemand over. Het is duidelijk wie de sterke man is, waar de macht ligt en naar wie er dus wordt geluisterd."