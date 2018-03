Xi kan levenslang president blijven: 2958 stemmen voor, twee tegen

Het Chinese Volkscongres heeft een grondwetswijziging goedgekeurd waardoor Xi Jinping levenslang president kan blijven. In de Grote Hal van het Volk stemden 2958 leden voor, twee stemden tegen, drie onthielden zich van stemming en één stem was ongeldig. Er werd anoniem op papier gestemd.

Met de stemming komt een eind aan het grondwetsartikel dat bepaalde dat de president maximaal twee termijnen van vijf jaar mag aanblijven. Deze regel werd in 1982 ingesteld onder Deng Xiaoping. Het moest een herhaling voorkomen van de bloedige despotie van Mao Zedong, die dictator was van de stichting van de Volksrepubliek China tot zijn dood in 1976.

Er leek flink wat weerstand tegen de grondwetswijziging die de regel ongedaan maakt, zelfs onder de politieke elite, maar er was geen spoor van twijfel dat het Volkscongres ermee zou instemmen.

Kritiek is grondwet overtreden

Het Volkscongres verankerde ook Xi's "gedachtengoed voor het nieuwe tijdperk van socialisme naar Chinese snit" als nieuwe richtlijn in de grondwet. Hierdoor kan kritiek op Xi als overtreding van de grondwet bestraft worden.

De 64-jarige Xi is sinds 2013 president en sinds 2012 secretaris-generaal van de Communistische Partij en voorzitter van de Centrale Militaire Commissie. Aan die laatste twee functies was al geen limiet verbonden.

Sinds hij aan de macht kwam, heeft Xi de discipline aangehaald en met een anticorruptiecampagne een eind gemaakt aan de loopbaan van verscheidene prominente en minder prominente functionarissen.