Eenden, Kevers en Snoeken laten de harten nog steeds sneller kloppen

Kevers, Snoeken, Amazons en Eenden worden al lang niet meer gemaakt, maar de kans dat je er een op de openbare weg tegenkomt blijft groot. Het zijn de populairste modellen van het groeiende leger oldtimers in Nederland. In totaal staan er volgens het CBS ongeveer 141.000 auto's ouder dan 40 jaar geregistreerd.

Dat aantal neemt elk jaar toe, vier jaar geleden waren het er nog 115.000. Niet al deze auto's mogen de weg op; een kwart is geschorst, wat betekent dat ze niet aan het verkeer mogen deelnemen en ook niet op de openbare weg geparkeerd mogen staan.

Geen wegenbelasting

Vanaf het moment dat een auto de status van oldtimer heeft bereikt hoeft de eigenaar geen wegenbelasting meer te betalen, omdat de overheid ervan uitgaat dat er met deze auto's niet veel meer gereden wordt.

De cijfers ondersteunen dat, want de gemiddelde oldtimer legt per jaar zo'n 1700 kilometer af. Met alle andere auto's in Nederland wordt acht keer zoveel gereden, gemiddeld meer dan 13.000 kilometer.

De gemiddelde leeftijd van een oldtimer is 50 jaar. De oudste geregistreerde auto in Nederland is een Benz Velo uit 1894. Je ziet oldtimers voornamelijk op het platteland, op elke duizend inwoners zijn er daar zeventien auto's van 40 jaar of ouder. In de zeer stedelijke gemeenten is dat aantal zes per duizend inwoners.

Volkswagenbusjes

Volkswagen voert de lijst met oldtimers aan. Vooral de Kever is onverminderd populair, net als de al dan niet tot kampeerwagen omgetoverde Volkswagenbusjes. De tweede plaats van Mercedes is ook niet verwonderlijk, gezien het imago van onverwoestbaarheid van de oerdegelijke Duitse fabrikant.

De derde plaats van Citro├źn is te danken aan de 2cv (Eend) en zeker ook de DS (Snoek), die van 1955 tot 1975 werd gemaakt. Volvo, met zijn populaire Amazon en de daaropvolgende 140- en 240-serie, volgt op de vierde plaats.

Het oldtimerbezit is het hoogst in de gemeenten Terschelling en Laren met gemiddeld 31 en 28 auto's per duizend inwoners. Het bezit van deze oude auto's is het laagst in Almere en Urk met 3 auto's per duizend inwoners.