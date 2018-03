Van autodieven tot overvallers: hoe vaak waren ze in uw gemeente?

Inbrekers kozen relatief vaak voor Laren, terwijl zakkenrollers vooral toesloegen in Amsterdam. Dat blijkt uit criminaliteitscijfers die de politie heeft gepubliceerd.

Onlangs kwam het CBS al met gegevens over 2017, waaruit bleek dat de criminaliteit blijft dalen. Nu zijn de cijfers ook per gemeente beschikbaar.

In Amsterdam werd vorig jaar 1 op de 10 inwoners slachtoffer van een misdrijf, al is dit getal enigszins vertekend omdat ook toeristen worden meegeteld die aangifte hebben gedaan. Het veiligst is het in kleine gemeenten in Noord-Nederland.

Woninginbraken worden even vaak gepleegd in steden als in kleinere gemeenten, terwijl auto-inbraken juist een stedelijk probleem zijn. De meeste diefstallen uit auto's vonden plaats in en rond Utrecht.