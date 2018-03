Criminaliteit blijft afnemen

De criminaliteit in Nederland blijft afnemen. Het afgelopen jaar werden minder mensen naar eigen zeggen het slachtoffer van criminaliteit, en ook het aantal misdrijven dat de politie registreerde nam af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van zijn eigen Veiligheidsmonitor en cijfers van de politie.

Het aantal misdrijven daalt al jaren. 15 procent van de Nederlanders zegt dat hij in 2017 het slachtoffer is geweest van geweld, vandalisme of een vermogensdelict. In 2012 was dat percentage 20. Het gaat daarbij ook om delicten die niet bij de politie zijn gemeld.

Het aantal wél bij de politie gemelde misdrijven nam tussen 2012 en 2017 af van 1,2 miljoen naar 800.000. De grootste daling is te zien bij vandalismezaken. Het aantal geweldsmisdrijven nam minder sterk af.