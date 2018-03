VVD in je tijdlijn, omdat je tennist? Partijen storten zich op slimme targeting

Facebook kan de locatie van gebruikers inschatten doordat de app de locatie van gebruikers kan uitlezen, maar gebruikers kunnen ook hun locatie invullen in hun profiel.

Dat kan op woonplaats, maar ook nauwkeuriger. De PvdA in Amsterdam richt bijvoorbeeld videoboodschappen op specifieke postcodegebieden. Dat werkt, zegt Ieteke Schouten, die bij de lokale PvdA verantwoordelijk is voor social media. "Ze doen het veel beter dan vergelijkbare filmpjes met standpunten voor heel Amsterdam", aldus Schouten. "Er wordt vaker op gereageerd en de gemiddelde kijktijd is langer."

Een andere PvdA-afdeling maakte een foutje: de PvdA in Amersfoort kocht advertenties in voor kiezers in Haarlem. Waarschijnlijk was de medewerker verantwoordelijk voor het inkopen van advertenties in de war, laat de PvdA weten.