De SP houdt van 'iedereen' en voor de 'toekomst' moet je bij het CDA zijn

Verantwoording

De analyse is gebaseerd op 15.415 berichten die de partijen tussen 1 en 15 maart hebben geplaatst op Facebook en hun partijwebsites. Om technische redenen was het alleen mogelijk om de 10.247 berichten te analyseren waarin partijen niet de namen van andere partijen gebruiken. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld aankondigingen van debatten met andere partijen niet zijn meegenomen. Nadeel is dat berichten waarin andere partijen worden aangevallen, niet zijn geanalyseerd.

Als een partij het in 25 procent van de berichten bijvoorbeeld over veiligheid heeft, betekent dit dat er in het bericht een term wordt gebruikt die te maken heeft met veiligheid, zoals 'politie', 'hangjongeren' of 'criminaliteit'. Voor een volledig overzicht van de gebruikte zoekformules klik hier (pdf).

Bij de meeste thema's leveren de gebruikte zoekformules nagenoeg uitsluitend berichten op waarin de thema's ook daadwerkelijk aan bod komen. Bij het thema economie was dat lastiger, omdat er soms gesproken wordt over 'bedrijven' in het kader van duurzaamheid of als bijvoorbeeld 'ondernemers' ingezet worden om eenzaamheid te bestrijden. Het thema 'leefbaarheid' kwam ook bijzonder vaak ter sprake in de berichten, maar is niet meegenomen in het onderzoek omdat er geen bruikbare formule voor een betrouwbaar resultaat is.