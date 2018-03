Facebook schorst databedrijf om illegaal verzamelen gegevens

Facebook heeft databedrijf Cambridge Analytica geschorst vanwege het illegaal verzamelen van gebruikersgegevens.

Cambridge Analytica zat onder meer achter de online verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Trump. The Verge suggereert dat het bedrijf met de data oneerlijk bevoordeeld zou zijn in de verkiezingsstrijd.

Meekijken in de app

Het bedrijf kreeg in 2015 persoonlijke gegevens van Facebook-gebruikers, die waren verzameld via de app thisisyourdigitallife, een app om je persoonlijkheid te doorgronden. Zo'n 270.000 mensen hadden die app gedownload, volgens Facebook.

Facebook sommeerde de ontwikkelaar van de app en Cambridge Analytica om alle gegevens te wissen, maar nu blijkt dat dat waarschijnlijk nooit is gebeurd.

Ook de ontwikkelaar is geschorst, terwijl Facebook uitzoekt wat er precies met de gegevens is gebeurd. "Als de beschuldigingen kloppen, is dit een onacceptabele schending van ons vertrouwen", schrijft Facebook in een verklaring.