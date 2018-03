'Verruwing in de politiek komt steeds een stapje hoger te liggen'

Objectief meten of het er ook echt harder aan toegaat, is lastig. Maar ook een langlopend kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau suggereert dat een groot deel van de bevolking het wel zo ervaart. Ruim tien jaar lang geeft een meerderheid van het onderzoekspanel aan dat het de verkeerde kant opgaat met de normen en waarden in Nederland.

Voor socioloog Bas van Stokkum is er geen twijfel over mogelijk. "Het debat is al decennia aan het verruwen. Politiek is inmiddels vechten geworden. Het was altijd al een wedstrijd, maar het respect is weg in de verkiezingstijd."