Moslimorganisaties doen aangifte tegen PVV: 'Spotje is haatzaaiend'

Verschillende moslimbesturen hebben vandaag aangifte gedaan tegen de PVV en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vanwege een donderdag uitgezonden campagnespot. Het is een reactie op de oproep van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), die het spotje "haatzaaiend" vindt.

De campagnevideo werd uitgezonden tijdens de zendtijd voor politieke partijen op de NPO. In de 2,5 minuten durende verkiezingsspot verschijnen na de woorden "Islam is" woorden zoals geweld, terreur, Jodenhaat, homohaat en slavernij. Na het woord "dodelijk" druipt bloed van de letters af.

Prime time

"Onze eerste reactie was: moeten we dit links laten liggen?", zegt RMMN-voorzitter Bouharrou. "Maar we zijn heel erg geschrokken en kregen ook veel verontruste reacties uit onze omgeving, van moskeebesturen, islamitische organisaties, maar ook niet-moslims. We schrokken er vooral van dat het spotje op primetime werd uitgezonden, wanneer mensen met hun kinderen aan het eten zijn. We snappen niet dat de NPO daar medewerking aan verleent."

De raad was verbouwereerd over het uitblijven van maatschappelijke verontwaardiging, zegt Bouharrou. "Er kwam geen spoeddebat in de Tweede Kamer, het Openbaar Ministerie deed er niets mee, en ook de discussie bleef uit. Het lijkt wel alsof dit normaal geworden is."

Fitna

Bouharrou denkt terug aan Fitna, een film uit 2008 waarin Wilders stevige kritiek uitte op de islam. "Er was destijds veel discussie over of de film wel uitgezonden moest worden, ook in de Tweede Kamer. Toen had men daar veel moeite mee, maar dat is nu niet meer voor te stellen. Daarom besloten we iedereen op te roepen om aangifte te doen tegen de PVV en de NPO."

Het doel van de aangifte is maatschappelijke bewustwording, vertelt Bouharrou. "We willen niet dat dit de norm wordt, dat zulke spotjes geaccepteerd worden in de samenleving en in de politiek." Ook roept de raad moslims op om woensdag vooral te gaan stemmen.