Schreeuwende man opgepakt bij koosjer restaurant Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft een man opgepakt die zich verdacht gedroeg en stond te schreeuwen bij koosjer restaurant HaCarmel. De politie had dat gezien op beelden van bewakingscamera's. Die waren opgehangen nadat het restaurant in korte tijd drie keer was belaagd.

De man is in de buurt van HaCarmel aangehouden. Een deel van de Amstelveenseweg, waaraan het restaurant zit, werd door de politie afgezet.

In december sloeg een man met een houten knuppel de ruiten in van het pand. Aan de stok zat een Palestijnse vlag. In januari werden de ramen besmeurd en begin deze maand gooide iemand iets tegen de ruit, melden NH Nieuws en AT5.

Na de vernielingen besloot waarnemend burgemeester Van Aartsen tot cameratoezicht bij het restaurant. De politie onderzoekt of de man die vandaag is aangehouden iets te maken heeft met de andere incidenten.