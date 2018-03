Met damwand versterkte proefdijk zakt na acht dagen in

Een met een damwand versterkte proefdijk bij Eemdijk is na acht dagen bezweken. Dat is ongeveer zoals verwacht, maar de onderzoekers hebben de dijk wel maximaal moeten belasten om hem te doen inzakken.

"Dat is goed nieuws want dat zou kunnen betekenen dat we met lichtere constructies toe kunnen die wel aan de strengste veiligheidseisen voldoen", zei projectleider Goaitske de Vries op NPO Radio 1

De komende jaren moet 1100 kilometer rivierdijk worden versterkt. Daar is zeven miljard euro voor gereserveerd. Als de dijken met lichte damwanden kunnen worden versterkt, hoeven ze mogelijk niet hoger en breder te worden. Dat zou dan minder ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving en ook nog een kostenbesparing opleveren.

Ringdijk

Voor het onderzoek werd bij Eemdijk, gemeente Bunschoten, een 60 meter lange en 5 meter hoge ringdijk aangelegd waarin een bassin met water werd gemaakt. Het bassin werd geleidelijk met water gevuld, zodat de dijk zou verslappen en uiteindelijk zou inzakken, zoals dat ook bij een hoge waterstand in de rivieren kan gebeuren.

Met de gegevens die de proef heeft opgeleverd, kan worden uitgerekend hoe licht de damwand mag zijn om een dijk toch sterk en veilig te houden.

Het experiment van Rijkswaterstaat, waterschappen en andere instellingen heeft ook de belangstelling van dijkbouwers uit andere landen. Tientallen meetinstrumenten en satellietbeelden hebben elke beweging van het dijklichaam vastgelegd.