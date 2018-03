Het is 'van groot belang' dat deze dijk bij Eemnes bezwijkt

Dijkgraaf Gerard van den Top legt uit waarom: "Het verstevigen van een dijk is vaak hele ingrijpend voor de mensen die er in de buurt wonen, of er veel gebruik van maken. We proberen een manier te vinden die meer stevigheid biedt en ook minder overlast geeft."

Voor het project is een ringdijk aangelegd van zestig meter. Het bassin in het midden wordt de komende dagen met water gevuld. De dijk wordt extra belast door het stijgen van het grondwater na te bootsen. En er staan zeecontainers op de dijk, die verzwaard kunnen worden. "Het is vooral spannend om te zien of de rekenmodellen die we gemaakt hebben, kloppen met de werkelijkheid.