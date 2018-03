Tienduizenden Syriërs ontvluchten Afrin en Oost-Ghouta

Enkele tienduizenden Syrische burgers zijn deze week op de vlucht geslagen voor het geweld in hun regio. In en rond Afrin vluchten met name Koerden voor het oprukkendeTurkse leger dat bezig is met een offensief.

Op een andere plek, in Oost-Ghouta in de buurt van Damascus, proberen Syriërs weg te komen van het geweld tussen rebellen en het samenwerkingsverband van het leger van Assad en Rusland.

Turkije onvermoeibaar

Zo'n 30.000 mensen zoeken een veilig heenkomen uit Afrin, nu het Turkse leger de stad min of meer heeft omsingeld. Turkije probeert vat te krijgen op de Koerdische militie YPG, die zij zien als verlengstuk van de Koerdische PKK. Turkije beschouwt de PKK als een terroristische organisatie.

De VN-veiligheidsraad probeert al weken vergeefs een staakt-het-vuren te bereiken in heel Syirië. Specifiek voor de regio Afrin vroeg het Europees Parlement Turkije het offensief te staken. De Turkse president Erdogan antwoordde daarop "zich niets aan te trekken van het Europees parlement en niet weg te gaan, voordat het werk gedaan is".

Vannacht voegde Turkije de daad bij het woord, met weer een nieuwe aanval op Afrin. Daarbij zijn naar verluidt 18 doden gevallen. Sinds het begin van het offensief, eind januari, hebben de Turkse strijdkrachten naar eigen zeggen zo'n 3500 Koerdische strijders uitgeschakeld.

Oost Ghouta

Ook in Oost-Ghouta gaat de strijd door. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft weliswaar gezegd dat zij de strijd in Damascus tijdelijk hebben gestaakt, op andere plekken in Oost-Ghouta rukt het door Rusland gesteunde Syrische overheidsleger verder op. Er zijn zo'n 20.000 mensen voor op de vlucht geslagen.