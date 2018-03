Jongeren en ouderen verschillen flink van mening over nieuwe inlichtingenwet

Jongeren hebben ook minder vertrouwen in het toezicht op de geheime diensten en dat de rechten van burgers gewaarborgd zijn. Onder jongeren is dat een derde, onder 65-plussers bijna 60 procent.

Opvallend is dat van alle Nederlanders 71 procent vindt dat de geheime diensten informatie die ze niet hebben bekeken, niet mogen delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat is iets wat de geheime diensten ook in de huidige wet al mogen.