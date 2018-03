Peilingen: 'voor'-stem referendum Inlichtingenwet op voorsprong

Om de uitslag van het referendum überhaupt geldig te laten zijn, moet eerst de opkomstdrempel van 30 procent gehaald worden. Drie van de vier peilers vroegen ook naar de 'opkomstintentie'. Zij vroegen de ondervraagden of ze überhaupt van plan zijn om te gaan stemmen voor het referendum.

Volgens de peiling van Kantar Public wordt de opkomstdrempel met 33 procent net gehaald. Van de door I&O Research ondervraagden gaf 55 procent aan 'zeker wel' te gaan stemmen voor het referendum. Ook peiler Maurice de Hond verwacht dat de opkomst met meer dan 40 procent ruim boven de drempel van de 30 procent zal uitkomen.

Het gecombineerde beeld van de peilingen in aanloop naar het Oekraïne-referendum liet echter ook steeds een opkomstpercentage ruim boven de 30 zien. Uiteindelijk werd de opkomstdrempel nipt gehaald, met 32 procent.

De opkomstdrempel werpt een barrière op voor voorstanders van de wet. Zij zijn er namelijk bij gebaat dat de opkomstdrempel niet gehaald wordt, want dan is de uitslag van het referendum niet geldig en gaan alle plannen hoe dan ook zo door als gepland.

Waar gaat de nieuwe Inlichtingenwet eigenlijk over? Dat leggen we in onderstaande video uit: