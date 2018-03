Wat is mijn referendumstem waard op 21 maart?

En wat als er in meerderheid een 'voor'-stem klinkt?

De regering is uitgesproken voorstander van de nieuwe Inlichtingenwet. "De hoop van de meeste partijen, met name van het CDA, de VVD en de ChristenUnie, is dat er ook vanuit de samenleving breed draagvlak zal zijn", zegt Fresen. De partijen noemen het cruciaal dat in een veranderende tijd, waarin heel veel informatie via de kabel gaat, de mogelijkheden van de inlichtingendiensten daarop worden aangepast.

"Ze sluiten niet uit dat het gaat lukken met dat brede draagvlak. Ook omdat in de Tweede Kamer best veel partijen voor de wet waren", zegt Fresen. "Ook de PVV was bijvoorbeeld voor de nieuwe wet. Al vindt Wilders nu wel dat een tegenstem niet genegeerd mag worden."

Bij een uitgesproken 'voor' en ook als de opkomstdrempel niet gehaald wordt, en de uitslag niet geldig is, zal het proces gewoon doorgaan zoals gepland. Overigens is in het regeerakkoord vastgelegd dat de wet in de loop der tijd geëvalueerd moet worden, om bijvoorbeeld te kijken of de privacy wel genoeg gewaarborgd is.

Wat verandert er straks voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten?

Welke uitslag het referendum ook heeft, de nieuwe Inlichtingenwet treedt op 1 mei in werking. Eigenlijk worden nieuwe wetten opgeschort als er een referendum wordt gehouden, zo staat het in de Referendumwet. Maar in het geval van spoedeisende wetten gaan ze toch in. De bedoeling was dat de Inlichtingenwet al op 1 januari zou ingaan, maar dat lukte niet.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen in de nieuwe wet onder meer op grotere schaal aftappen. Daar is kritiek op, maar volgens voorstanders is dat nodig om terroristen te kunnen opsporen en hackaanvallen te ontdekken. Ook mogen de AIVD en zijn militaire evenknie MIVD straks op grotere schaal hacken en dna-materiaal bewaren.