Linkse partijen: dividendbelasting nu niet meer afschaffen

Voortdurende discussie

Vanaf het moment dat bekend werd dat het afschaffen van de dividendbelasting in het regeerakkoord staat, is er politieke discussie over. 50Plus noemde het besluit eerder een schandvlek. PVV-leider Wilders maakte de vergelijking met de maffia in Palermo.

"Gelukkig hebben we genoeg tijd om hierover na te denken", verzuchtte SGP-leider Van der Staaij tijdens een van de vele Kamerdebatten. "We hebben er sinds het aantreden van de regering elke week een debat over, en het gaat pas over een jaar spelen." De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat de maatregel op 1 januari 2020 ingaat.