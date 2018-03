Topman Unilever heeft lijntje met Mark Rutte, maar ook met Theresa May

Unilever-topman Paul Polman bagatelliseert de verschillen tussen Nederland en Groot-Brittannië. Zijn bedrijf heeft ervoor gekozen om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen en niet in Londen. In de aanloop naar dat besluit heeft hij met de Britse en Nederlandse overheid gesproken, maar volgens hem zijn daar geen grote beloftes gedaan die het besluit hebben beïnvloed.

"De basis van de beslissing konden we nemen zonder de twee overheden. We vonden weinig verschillen tussen Groot-Brittannië en Nederland", zegt Paul Polman in een interview met de NOS.

Dividendbelasting

Om grote bedrijven in Nederland te houden en nieuwe bedrijven aan te trekken wil de Nederlandse regering de dividendbelasting afschaffen. In het persbericht noemt het bedrijf het schrappen van de dividendbelasting als voordeel voor de aandeelhouders.

Polman spreekt zich niet overduidelijk uit over die afschaffing. "Als belasting de reden voor de verhuizing zou zijn geweest, dan hadden we waarschijnlijk niet alleen voor Engeland of Nederland gekozen. Tussen die twee landen is in feite geen verschil, Engeland heeft ook geen dividendbelasting."

Op de vraag wat de keus zou zijn geweest als de dividendbelasting niet zou zijn afgeschaft, antwoord hij: "We zijn hier niet om te speculeren. Dat is aan politici om te beslissen. Wij beslissen op basis van de feiten die we hebben, en de feiten zijn dat er geen belastingverschillen zijn."