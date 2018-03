Duizenden scholieren doen mee aan 'school walkout' in de VS

In Washington verzamelden zich duizenden scholieren voor het Witte Huis. Ze riepen leuzen als 'Hey, hey, ho, ho, The NRA has to go' en 'What do we want? Gun control'. President Trump was tijdens de demonstratie niet in het Witte Huis.

In New York kleurden de straten van Manhattan oranje. Scholieren was gevraagd om vandaag oranje kleding aan te trekken, de kleur van de anti-wapenbeweging.

Groepsomhelzing

Op de school waar het drama zich vorige maand afspeelde, verzamelden de scholieren en leraren zich op het voetbalveld. Daar deden ze mee aan een groepsomhelzing.

Op veel scholen werden de namen van de zeventien slachtoffers voorgelezen. De National School Walkout is volgens Amerikaanse media grootste scholierenprotest dat ooit in de Verenigde Staten is gehouden.