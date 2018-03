Veel weerstand tegen AfD, maar 'andere partijen pakken ideeën op'

De AfD diende onder meer moties in om Duits als officiële taal in de grondwet op te nemen, voor een volledig boerkaverbod en voor maatregelen tegen de Duits-Turkse journalist Denis Yücel. Die laatste schoot voormalig chef van de Groenen-partij, Cem Özdemir, in het verkeerde keelgat. In de motie schrijft de AfD dat uit de artikelen van Yücel zou blijken dat hij een landverrader is.

"Ik kan niet anders concluderen dan dat er een club racisten hier in de zaal zit", schreeuwt Özdemir in de richting van AfD'ers tijdens een debat over Yücel. "Jullie verachten alles waar dit land voor staat. Maar dit Duitsland is sterker dan jullie haat ooit zal zijn."

Ook andere parlementsleden ontsteken in woede na toespraken of voorstellen van de AfD. Volgens Brandner moeten zijn collega's in de Bondsdag er maar aan gaan wennen. "Ik houd ervan om te zeggen waar het op staat. Als mensen dan beledigd zijn, is dat niet mijn probleem". Er moet meer besproken worden in de Bondsdag, ook thema's die tot nu toe taboe zijn. "Aan denkverboden doen we niet."