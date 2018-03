Politie krijgt flitscamera's tegen appen in het verkeer

Speciale flitscamera's moeten de pakkans voor bellen en appen achter het stuur groter maken. De politie is al heel ver met nieuwe camera's waarmee mensen in de auto kunnen worden gefotografeerd. De apparaten zien straks of er een 'verdachte situatie' is en of een bestuurder bijvoorbeeld iets in de hand heeft. Het materiaal wordt vervolgens voorgelegd aan een medewerker van de politie. Die weegt af of er inderdaad sprake is van een strafbaar feit.

Volgens de politie is een groot voordeel van het nieuwe systeem dat niet elke keer iemand staande hoeft te worden gehouden en dat de camera het voorwerk doet. Volgens landelijk projectmanager Infrastructuur Van Hasselt van de politie gebeurt het nu te vaak dat mensen ermee wegkomen als ze appen of niet handsfree bellen. Door de camera's moet de kans groter worden dat een overtreder wordt betrapt.

Alleen de bestuurder

Het Openbaar Ministerie bekijkt allerlei juridische aspecten van het systeem en ook moet de wet worden aangepast. De politie hoopt de nieuwe flitsers nog dit jaar te gaan gebruiken. Van Hasselt benadrukt dat beelden van mensen die geen strafbaar feit plegen meteen worden vernietigd.

Hij wijst er ook op dat het alleen gaat om wie de overtreding pleegt en niet om wie er misschien nog meer in de auto zit. "Omdat we op kenteken bekeuren, vragen we aan de kentekenhouder wie de bestuurder was. Wie de passagier is, is voor ons niet interessant op dat moment."

Strengere straffen

Volgens de politie zijn de camera's niet alleen op snelwegen te gebruiken, maar op alle plekken "waar je goed zicht hebt op de voorruit van tegemoetkomend verkeer".

Vorige week zei minister Grapperhaus dat hij roekeloos rijgedrag zwaarder wil bestraffen. De maximale straf voor automobilisten die appen of niet handsfree bellen bellen gaat omhoog. Voor bellen of appen achter het stuur legt het OM nu een boete op van 230 euro.

Hoe de politie nu controleert op appen achter het stuur zie je in deze video: