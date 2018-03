Tot 30 jaar cel geëist voor 'vergismoord' in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen oplopend tot 30 jaar tegen zeven mannen voor hun rol in de zogenoemde vergismoord. De 31-jarige Djordy Latumahina werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en 2-jarige dochtertje doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam.

Tony D. (35) en Djurgen W. (42) worden verantwoordelijk gehouden voor het overhalen van de trekker. Als het aan het OM ligt, gaan ze allebei 30 jaar de cel in. Het tweetal ontkent dat ze de moord op Latumahina hebben gepleegd. Ook tegen de man die de moord heeft aangestuurd, Cedric R., eist het OM dertig jaar.

Wendell R. en Ulrich B., die worden gezien als mede-organisatoren, moeten wat het OM betreft 25 jaar achter de tralies. Twee autohelers hoorden 48 weken en 80 dagen tegen zich eisen, waarvan de helft voorwaardelijk.

"Het mag duidelijk zijn dat elk mensenleven bescherming verdient en dat iedere moord daarom zwaar moet worden bestraft. Maar de omstandigheid dat hier volstrekt onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden, moet strafverzwarendd werken", zegt de officier.

Eigenlijke doelwit

De daders hebben de 31-jarige vader aangezien voor een drugscrimineel die op hem leek, stellen de aanklagers. Die woonde in hetzelfde appartementencomplex in Amsterdam-West en reed in dezelfde soort auto, een donkere Mini Cooper. De man die vermoedelijk het eigenlijke doelwit van de liquidatie was, is naar het buitenland gevlucht.

"Mijn dochtertje heeft moeten aanzien hoe wij doorzeefd werden. Ze heeft Djor ter plekke zien sterven en haar moeder bewusteloos zien raken", zei de vriendin van het slachtoffer in een audioboodschap vorige week in de rechtbank.

Zij werd zelf getroffen door zes kogels en raakte zwaargewond. Haar dochtertje werd op een haar na gemist; enkele centimeters naast het kinderzitje zat een kogelinslag.