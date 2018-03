Media trekken kort geding tegen EU om nepnieuws in

GeenStijl, De Persgroep, TPO en journalist Chris Aalberts trekken hun kort geding tegen de Europese Commissie in. De vier partijen wilden Brussel voor de rechter slepen omdat ze werden beschuldigd van nepnieuws door de nepnieuwswaakhond van de EU, EU vs Disinfo. Die heeft alle beschuldigingen inmiddels ingetrokken: donderdag werd het laatste Nederlandse artikel van de site gehaald, een artikel van De Gelderlander.

"Na onderling beraad is besloten het kort geding niet door te zetten, om de rechtbank niet onnodig te belasten en de EU geen publiek geld te laten besteden aan de rechtsgang", zo meldt TPO op zijn website. "Nu de EU plotseling publiekelijk heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt, zien we toch af van een verder kort geding."

GeenStijl zegt op zijn site dat verder procederen "niet gunstig voor onze juridische positie schijnt te zijn". "We hebben deze slag dus gewonnen. Maar de strijd is nog niet gestreden, want censuurclub EUvsDisinfo bestaat nog steeds."

Ophef

GeenStijl, De Persgroep en TPO hebben de beschuldiging van nepnieuws altijd tegengesproken. Ze besloten eind februari samen om de Europese Commissie voor de rechter te dagen, om zo een rectificatie af te dwingen.

EU vs Disinfo valt onder de East Stratcom Taskforce, een EU-instantie die een antwoord wil zijn op de aanhoudende stroom van desinformatie uit Rusland.