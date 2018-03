EU-waakhond nepnieuws haalt laatste Nederlandse artikel van lijst

Nepnieuwswaakhond EU vs. Disinfo schrapt het derde en laatste Nederlandse artikel uit het archief met journalistieke producties die desinformatie bevatten. Het gaat om een artikel van de Gelderlander, waarin conclusies over vliegramp MH17 ter discussie worden gesteld. De website schrapt het artikel na klachten van De Persgroep. De uitgever van de Gelderlander was het niet eens met de kwalificatie van Disinfo.

Eerder werden ook artikelen van GeenStijl en The Post Online van de website gehaald, na klachten van die media. "We streven ernaar de nauwkeurigheid van onze database te waarborgen", schrijft het nepnieuwsplatform nu op haar website. "We zullen onze interne procedures verbeteren."

Wat daarmee wordt bedoeld, staat er niet bij. Bekend is wel dat de nepnieuwswaakhond kampt met een tekort aan personeel. Het team, East Stratcom Taskforce, zegt zelf dat ze 400 vrijwilligers hebben die nieuwsuitingen beoordelen, maar in de praktijk is maar een heel klein deel echt actief.

EU voor de rechter

De drie genoemde media hebben de associatie met desinformatie altijd bestreden. Eind februari besloten zij gezamenlijk de Europese Commissie voor de rechter te dagen, om zo een rectificatie af te dwingen. EU vs. Disinfo valt onder de East Stratcom Taskforce, een EU-afdeling die valt onder Eurocommissaris Federica Mogherini.

De zaak zou volgende week dienen in Amsterdam. De advocaat van de mediabedrijven kon nog niet zeggen of ze de zaak nu laten vallen.

De juridische strijd tussen GeenStijl en Stratcom is al een tijdje bezig. GeenStijl eiste dat het bericht, zou worden verwijderd en dat er een rectificatie zou worden geplaatst. Vervolgens besloot de EU-afdeling de beschuldigingen richting GeenStijl en The Post Online in te trekken.