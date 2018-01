GeenStijl eist rectificatie van EU-afdeling die nepnieuws bestrijdt

De advocaat van GeenStijl concludeert dat EU vs Disinfo het Nederlandse weblog ten onrechte beschuldigt van nepnieuws. Zo zou GeenStijl Oekraïne een "fascistisch land" hebben genoemd, terwijl de site spreekt van "die (latente) fascistische politieke onderstroom van het land". Dat is gebaseerd op een opiniestuk in The Guardian, geschreven door een Oekraïense socioloog.

Verder stelt EU vs Disinfo dat de quote waarin staat dat Oekraïne "een van de grootste leveranciers van slavenarbeid in Europa" is, niet klopt. GeenStijl baseerde zich hierbij op informatie van een VN-agentschap. Ten slotte heeft de EU-site ook moeite met de zinsnede dat Oekraïne "een van de belangrijkste doorvoerhavens voor de internationale drugshandel is", terwijl het weblog zich daarbij baseert op informatie van de Amerikaanse overheid.

De melding over GeenStijl was bovendien gedaan door een Oekraïense ngo. Volgens de advocaat van GeenStijl is de East Stratcom Taskforce hiermee een marionet geworden van Oekraïense lobbyorganisaties.

De advocaat eist dat EU vs Disinfo het bericht voor 31 januari van de site verwijdert. Ook wil GeenStijl dat er een rectificatie wordt geplaatst bij het oorspronkelijke bericht. Daarin moet worden erkend dat de werkgroep nepnieuws heeft verspreid. Dat moet ook vier weken lang worden vermeld op de voorpagina van de site en in andere uitingen.

Als niet aan de eisen wordt voldaan, dreigt de advocaat een rechtszaak te starten.

Nog niet bekend met brief

Een woordvoerder van de EDEO zegt in een eerste reactie tegen de NOS nog niet bekend te zijn met de brief en liet daarnaast weten dat het voor nieuwssites niet moeilijk is om verkeerd gecontroleerd nepnieuws te melden. De taskforce zelf mag niet met de media praten.

GeenStijl is niet de enige Nederlandse nieuwssite die terug te vinden is op EU vs Disinfo. Ook de Gelderlander, The Post Online en de NPO-Radio worden genoemd. Chris Aalberts, de auteur van het bewuste stuk van The Post Online, zei vorige week tegen weekblad Elsevier dat ook de bewering over zijn artikel niet klopt. Alle meldingen over Nederlandse nieuwsorganisaties zijn gedaan door lobbyorganisaties uit Oekraïne.