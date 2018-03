Astrid Holleeder snikkend: 'enige medicijn voor Willem is vier muren'

Zelf werkte ze tijdens haar studie ook in de gokhallen. Ze zegt destijds niet geweten te hebben waarvan de bedrijven waren betaald. "Mijn moreel besef ontwikkelde zich pas later." Toen dat moreel besef er wél was, kon Astrid Holleeder naar eigen zeggen niet zomaar afstand nemen van haar broer. Hij was de 'pater familias', die iedereen zijn wil oplegde.

"Hij bepaalde het contact. We belden elkaar niet voor de gezelligheid. 'Heb ik je nodig, dan kom ik bij je langs', zo werkte het bij hem. Ik kon het me ook niet permitteren om niet langs te komen als hij dat wilde, dan ging hij overal langs om me te zoeken."

Het was vooral zaak hem niet tegen de haren in te strijken, vertelt Astrid. "Gewoon aardig doen, zo noemen wij dat." Zij fungeerde als klankbord voor haar broer, ze was de enige die hij weleens wat toevertrouwde. Maar: "Je gaat niet tegen Pablo Escobar zeggen: 'wat ben jij een klootzak.' Dan zeg je: 'goh, wat zit je haar leuk.' Zo was het bij ons ook."