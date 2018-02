OM moet afspraken Sonja Holleeder openbaren

Het Openbaar Ministerie moet van de rechter openheid van zaken geven over de afspraken die zijn gemaakt met getuige Sonja Holleeder, die in de zaak tegen Willem Holleeder belastende verklaringen aflegt over haar broer. Sonja Holleeder mag van het OM zonder strafrechtelijke gevolgen spreken over de criminele erfenis van haar man Cor van Hout. De verdediging wil weten of er meer afspraken zijn.

Cor van Hout werd in 2003 geliquideerd, volgens Sonja Holleeder in opdracht van haar broer Willem. Na de dood van Van Hout erfde Sonja Holleeder prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar. Die zou Van Hout hebben gekocht van losgeld van de Heinekenontvoering. In het onderzoek naar dit geld, de Goudsnipzaak, heeft Sonja Holleeder strafvervolging afgekocht voor 1,1 miljoen euro.

Vrijelijk verklaren

Tijdens het verhoor van Sonja Holleeder afgelopen dinsdag bleek dat ze van het OM vrijelijk mag verklaren over haar rol in de Goudsnipzaak. De rechtbank wil nu van het OM weten of er ook afspraken zijn gemaakt over de inhoud van Sonja's verklaringen, die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van haar verklaringen. Het OM moet dit uiterlijk 9 maart hebben vastgelegd in een proces-verbaal.