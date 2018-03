Fans Willem II genieten na van monsterzege: 'Bier in mijn nek, het was bizar'

Na de tweede goal van Willem II nam het enthousiasme op de tribunes toe. Helemaal toen bleek dat de thuisploeg een goede wedstrijd speelde tegen PSV. De Kruikenzeiker: "Ze zetten door en waren eigenlijk op alle fronten beter."

Bij de 3-0 was de ontlading compleet. "Toen ging het helemaal los. Alle supporters vielen over elkaar heen en ik kreeg twee halve liters bier in mijn nek. Ik heb al zoveel van Willem II gezien, maar dit had ik nog nooit meegemaakt."