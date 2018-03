Franciscus, geliefd bij het volk, omstreden bij de kerkleiding

Fel verzet tegen Franciscus komt ook uit de kerkleiding zelf. Aangevoerd door kardinaal Wim Eijk houdt de Nederlandse bisschoppenconferentie de paus letterlijk op afstand. Pogingen om een pauselijk bezoek aan Nederland te organiseren, die al in 2013 begonnen, zijn door Eijk tegengehouden. Met grote spanningen als gevolg.

Waarom de Nederlandse kerkleiding niets voelt voor een bezoek van Franciscus, blijft gissen. Maar bronnen binnen de kerk denken dat het te maken heeft met een verschil in visie over de richting van de Rooms-Katholieke Kerk. Kardinaal Eijk, en veel Nederlandse bisschoppen met hem, zouden voorstanders zijn van een kerk waarin iedereen zich strikt aan de regels houdt, ook als dat er toe leidt dat de kerk kleiner wordt. Dat in tegenstelling tot Franciscus, die een visie aanhoudt van een open en gastvrije kerk waar iedereen welkom is.

Smeulend conflict

Sommige bronnen zien tekens van een smeulend conflict dat wordt uitgevochten tussen het Vaticaan en de Nederlandse kerkprovincie. Met de benoeming in 2016 van Gerard de Korte als bisschop in Den Bosch, zou Franciscus zijn invloed hebben willen doen gelden. De Korte is een van de weinige Nederlandse bisschoppen die Franciscus' visie van een open en toegankelijke kerk delen.