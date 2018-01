Paus beschuldigt slachtoffers seksueel misbruik in Chili van laster

Karadima is door het Vaticaan schuldig bevonden aan jarenlang misbruik van tienerjongens, waarna hij met pensioen is gestuurd. Barros werd in 2015 benoemd als bisschop in de regio Osorno, tot onvrede van veel Chileense katholieken.

Zo zei Juan Carlos Cruz volgens Voice of America dat Barros een "leugenaar is, een delinquent met geheugenverlies. Hij heeft misbruiken verhuld en zou in de gevangenis moeten zitten of ten minste moeten worden weggestuurd."