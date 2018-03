Staalindustrie VS maakt zich zorgen: 'Importtarief brengt banen in gevaar'

Trump tekende deze week een decreet waarmee hij belasting gaat heffen op de invoer van buitenlands staal en aluminium. Op staal geldt een heffing van 25 procent en op aluminium komt een tarief van 10 procent. Doel van de maatregel is het beschermen van de binnenlandse industrie, maar Hutton denkt dat het juist nadelig zal zijn voor Amerika.

"We verwerken en verkopen het staal dat we importeren aan bedrijven die er frisdrankblikjes, spuitbussen en ander verpakkingsmateriaal van maken", zegt Hutton. "Door de maatregel moeten onze klanten in de VS die bijvoorbeeld conservenblikjes maken, straks ineens meer gaan betalen voor het staal dat wij ze leveren. Zij moeten dan concurreren met producenten uit Europa en Azië die hun producten hier verkopen en geen heffing hoeven te betalen. Het product made in the USA wordt dus ineens 25 procent duurder dan het product uit Europa."

Nederlands staal

Terwijl we tussen metershoge torens van staalrollen lopen, laat Hutton zien waar zijn grondstoffen allemaal vandaan komen. Heftrucks rijden af en aan en de gons van de machines die het staal verwerken draagt tot ver in de fabriekshal.

"We kopen veel in van Tata Steel uit Nederland. Het metaal dat zij maken is van een veel hogere kwaliteit dan dat wij in Amerika kunnen maken. Het gaat er dus niet alleen om dat we importheffingen moeten betalen, het gaat om het feit dat het staal dat wij nodig hebben niet gemaakt wordt in de VS."

Om te laten zien hoe belangrijk de kwaliteit van het staal is, loopt Hutton naar een meetbank. "Hier worden de platen die wij produceren gecontroleerd. We meten op oneffenheden, soms met verschillen van een duizendste van een inch. Die toleranties zijn alleen mogelijk met staal van een hoge kwaliteit."