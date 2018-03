Ruim 240 getuigen in zaak van vergiftigde Russische dubbelspion

Stabiel, maar wel kritiek

Zenuwgas kan worden ingeademd of door de huid of ogen worden geabsorbeerd. Of iemand bijkomt, hangt af van de hoeveelheid gas waarmee hij in contact is gekomen, vertelt toxicoloog Majorie van Duursen: "Als het gif daadwerkelijk in iemands systeem komt, wordt de signaaloverdracht van de zenuwen geblokkeerd. Er treden verlammingsverschijnselen op, er ontstaat zuurstoftekort en als gevolg daarvan hersenschade. Permanente schade is niet meer te herstellen. Soms is er wel wat te doen om het gif te stoppen of te verdringen, bijvoorbeeld met het tegengif atropine."