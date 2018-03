Historisch stadje Salisbury: geen toeristen, maar commando's en nucleaire experts

Een week na de vergiftiging van de Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia, is in het rustige stadje Salisbury nog niets zoals het was. Normaal is het een levendige stad, bekend om de 13e-eeuwse kathedraal en vol met toeristen die het nabijgelegen Stonehenge bezoeken.

Nu zijn de straten leeg, gebouwen afgezet en hele gebieden zijn hermetisch afgesloten. Er lopen militairen, commando's, forensisch specialisten, bomexperts en specialisten in chemische oorlogsvoering. In totaal zijn het bijna 200 man, op zoek naar sporen van het dodelijke zenuwgif. Als bewijsmateriaal, maar ook om alle gif te verwijderen.

Reiniging

Auto's die op de route staan waar Skripal heeft gelopen, worden weggesleept, net als objecten die mogelijk besmet zijn. Ook de politiewagen die als eerste bij de slachtoffers was, de ambulance en de traumahelikopter, zijn naar een plek buiten de stad gebracht voor onderzoek en reiniging.

Op het anders zo stille kerkhof, waar de vrouw en zoon van Skripal liggen, is het een komen en gaan van onderzoekers, Skripals echtgenote overleed zes jaar geleden aan kanker, zijn zoon vorig jaar door onbekende oorzaak in Sint-Petersburg. Wat de politie op het kerkhof zoekt, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder zullen de graven van de twee niet worden geopend.