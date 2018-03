Politie ontdekt werkende camera in kleedkamer sauna Nederasselt

De politie heeft in een kleedkamer van een sauna in Nederasselt een verborgen camera ontdekt, die nog werkte. De camera en het bijbehorende computersysteem zijn in beslag genomen.

Afgelopen week deed de eigenaar van de sauna aangifte, nadat online videobeelden waren opgedoken die waren opgenomen in de kleedkamers van de sauna. Op de filmpjes was duidelijk te zien hoe klanten zich omkleedden, onder wie leden van het Nederlandse vrouwenhandbalteam.

Naar aanleiding van het nieuws hebben verschillende saunabezoekers aangifte gedaan.

Aanknopingspunten

De politie heeft de sauna vanochtend doorzocht. Daarbij zijn ook drie andere camera's, gebruikte plafondplaten en bekabeling in beslag genomen. De drie camera's waren tijdens de doorzoeking niet meer in werking.

Volgens de politie bieden de in beslag genomen spullen belangrijke aanknopingspunten in het onderzoek naar wie de video's uit de sauna openbaar heeft gemaakt.

Uploaden strafbaar

Volgens de eigenaar van de sauna gaat het om beelden uit 2016, die zijn gestolen door een hacker. Die zou toegang hebben gehad tot drie camera's en de beelden daarvan op internet hebben gezet.

De politie heeft de belangrijkste site waarop de video's stonden opdracht gegeven om de beelden te verwijderen. De politie houdt in de gaten waar het materiaal verder wordt gedeeld en geĆ¼pload, omdat dat strafbaar is.

Gisteren heeft de politie in Drachten materiaal in beslag genomen bij iemand die de beelden deelde via internet.